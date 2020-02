Konzervatívni ľudia, nebojme sa liberálnych. Oni vám nechcú ublížiť, len si chcú žiť svoj život podľa vlastých predstáv a uváženia. Nechú meniť ten váš, rešpektujú vašu slobodu, dokonca nechcú ani anarchiu či apokalypsu.

Milí čitatelia, čo sa cítite ako konzervatívni, chcem vás poprosiť o zachovanie rozvahy, pretože liberalizmus naozaj nie je pohroma, ani koniec sveta, dokonca ani voľné pokračovanie osudu Sodomy a Gomory. Stačí k tomu uvedomienie si úplne základnej poučky liberalizmu, respektíve, čo liberalizmom nie je.

Liberalizmus nie je bezbrehá anarchia, nie je to tak, že niekto príde a unesie či rozbije vašu rodinu, nie je to o tom, že odteraz budu homosexuáli obťažovať mužov v krčmách, ani nič podobné, ako sa niektorí snažia vulgárne strašiť.

Liberalizmus je to, čo nám dal Boh - je to využívanie slobnej vôle vrámci rámcov zákona a morálky. Je to heslo "ži a nechaj žiť", či "nerob druhým to, čo nechceš aby oni ribili tebe". Keď nám Boh dal slobodu, prečo by sme si ju nemalo dopriať navzájom? Lebo liberalizmus, to je osobná sloboda, ktorú máme.

Milí konzervatívni priatelia, nebojme sa všetkým ukázať, čo vás učí vaše presvedčenie a viera v Boha - milujme sa navzájom ako bratia a sestry (ale milujem, nehadajme a nebuďme v nenávasti ako často to aj v našich rodinách je), milujme svojho liberálneho bližneho ako seba samého.

Konzervatívni ľudia, nebojme sa tých liberálnych.

Bojme sa tých, čo širia strach a nenávisť po rúškom ochrany tradíci, rodiny, čohokolvek. Nenechajme tých, čo šíria strach a nenávisť siahnuť na slobodu tých druhých - aj liberálnych - lebo potom je len kúsok aby siahli aj na vašu slobodu, nech vás neovládnu strachom, závisťou a nenávisťou.