O politickej polievočke, pani prezidentke, referende a Ústavnom súde

Všímajme si, ktorí politici ako reagujú na rozhodnutie Ústavného súdu, a čo potom budú robiť. To ukáže, nakoľko im záleží na zákonnosti.

Veľmi stručne si to zhrňme. Hlas tvrdí (budem parafrázovať), že Ústavný súd (ÚS) rozhodol nedemokraticky, dal ľuďom facku, a vlastne celé zle. Smer bude na tom určite podobne.

Matovič hromží na prezidentku, že ako si dovolila vlastne požiadať ÚS vyjadriť sa, či je niečo v súlade s hlavným zákonom.

Zatiaľ zverejnené reakcie sú vlastne podobné, že ono tí politici by prostému ľudu aj dopriali ďalšiu zábavku v podobe referenda. Super, nestačilo vyhodiť peniaze na testovanie, že áno?

Držme sa faktov. Súd konštatoval, že aktuálne znenie ústavy dané referendum neumožňuje. OK. Taký je zákom a treba ho dodržiavať, aj keď sa niekomu nepáči. Ako aj ja musím dodržiavať iné (všetky) zákony.

Ak je zákon zlý, strany, ktorým sa rozhonutie ÚS nepáči, majú dostatok poslancov, aby ústavu bez problemov zmenili, aby dané referendum mohlo byť vyhlásené. A rozhádzať ďalšie peniaze, ktoré beztak nemáme v rozpočte.

Ak rešpektujem zákon, rešpektujem ho aj keď sa mi nepáči, resp. nevyhovuje voličskej nálade, alebo skôr časti ohrozených polotikov. Kam rátam aj Matoviča, ktorý by sa podľa môjho skromného názoru aj rád vratil do opozície, aby mohol kričať na novú hládu, ako všetko nezvláda (rovnako ako on teraz, ale z opozície sa ľahko kritizuje, niečo spraviť je oveľa tažšie a politicky nákladnejšie a on to vie).

Takže, pozrime sa, koľkí rozhorčení dnešným rozhonutím ÚS aj niečo spravia pre zmenu, na ktorú majú v parlamente páky, alebo budú len prevárať politickú polievočku.

A na záver, veľka vďaka pani prezidentke za to, že jej záleží na ústavnosti, aj keď si ju naničhodníci berú teraz do huby. Ona sa len obrátila na odborníkov, ktorí majú monopol a sú platení za výklad ústavy. Čo by nikoho z tých kriklúňov vôbec netrápilo.